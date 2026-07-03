O diretor Michel Alves descartou a liberação de jogadores do Goiás por empréstimos. Três atletas estão valorizados no mercado: o volante Lucas Rodrigues, o lateral direito Diego Caito e o atacante Jean Carlos. Segundo o dirigente, se houver transferências, serão apenas definitivas.\nNas últimas semanas, o Goiás recusou duas propostas de empréstimo por Diego Caito. Uma do Grêmio e outra do Al-Nassr, da Arábia Saudita.\n“O Caito eu até pedi uma nota oficial, só sai por transferência definitiva. Isso vale para qualquer outro atleta. O Goiás não precisa, e não tem sentido, fazer empréstimos onerosos. Se tiver uma transferência definitiva boa para o Goiás e o atleta, estamos abertos. Empréstimo com opção de compra, jogar para o futuro, não é bom. Não tem garantia e inviabiliza o trabalho”, afirmou Michel Alves.