O Goiás decidiu manter o técnico Vagner Mancini no comando da equipe em meio ao cenário de pressão por causa da queda de desempenho do time goiano no 2º turno da Série B. O diretor Lucas Andrino defendeu publicamente a permanência do treinador.\nNa avaliação do dirigente responsável pelo departamento de futebol, uma alteração na comissão técnica, a sete jogos para o fim da Série B, tem de ser “tomada com muita certeza”.\n“Uma decisão dessa a essa altura do campeonato tem que ser tomada com muita certeza. Então, se houver essa conversa, ela tem que ser muito analisada e pensada. Eu acredito no acesso e no trabalho da comissão técnica. Acompanho o dia a dia e sei como eles têm o controle do elenco”, opinou Lucas Andrino após o jogo contra o CRB, na terça-feira (7).\nApós a derrota, de virada, para o CRB, conselheiros do Goiás se reuniram na Serrinha e o presidente do Conselho Deliberativo, Paulo Rogério Pinheiro, ouviu pedidos para que o técnico Vagner Mancini fosse demitido. A decisão, no entanto, foi de manter o treinador no cargo. Ele segue pressionado por causa do atual momento da equipe esmeraldina.