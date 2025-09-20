O diretor Lucas Andrino disse, neste sábado (20), que pediu desculpas ao lateral Zeca após um vídeo do dirigente viralizar nas redes sociais depois da confusão que marcou o fim da partida entre Goiás e Coritiba, disputada na sexta-feira (12) retrasada. Na imagem, Lucas Andrino diz: “onde o Zeca estiver, eu vou estragar com a carreira dele”.\nApós o jogo contra o Paysandu, neste sábado, o dirigente falou pela primeira vez sobre o assunto. Segundo Lucas Andrino, ele foi agredido antes.\nO dirigente contou que, depois do fim da partida contra o Coritiba, ele desceu do camarote do Couto Pereira, foi ao campo para entender o que tinha sido assinalado na súmula pelo árbitro Alex Gomes Stefano/RJ e quando acessou o túnel que dava acesso ao vestiário foi agredido por Zeca.\n“Quando entro no túnel, estou dentro, a dois metros e meio, no máximo, o Zeca tirou a chuteira e arremessou no meu rosto. Para minha sorte, pegou a parte de cima da chuteira, não as travas. Ela estoura no meu rosto”, afirmou.