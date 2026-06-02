O diretor de futebol do Vila Nova, Alarcon Pacheco, falou sobre a janela de transferências, que abre no mês que vem, em 20 de julho, e declarou que a equipe colorada já está pensando em fazer contratações e evitar saídas. Além disso, afirmou que a Copa do Mundo do clube é a Série B, até porque a Segundona não será paralisada durante a competição na América do Norte.\n“A gente ainda não tem um número assim (de contratações), específico, fechado. Nós temos uma ideia em cima daquilo que a comissão técnica, através do professor Guto (Ferreira, técnico), nos solicitou. Já temos esse número, já temos basicamente essas posições. Vamos trabalhar isso internamente, mas com a certeza de que nós vamos procurar fortalecer e oferecer o que de melhor a gente possa, que caiba dentro da nossa condição, do pedido que está sendo feito pela comissão técnica. Acreditamos muito no trabalho que tem sido desenvolvido aqui”, comentou.