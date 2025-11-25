A diretoria do Goiás voltou a adotar o silêncio após novo fracasso esportivo. Nenhum dirigente do clube esmeraldino deu entrevistas após o time alviverde perder o jogo que poderia dar o acesso à Série A do Brasileiro - 3 a 1 para o Remo, em Belém, na última rodada da Série B.\nNesta segunda-feira (23), o POPULAR procurou o presidente do Conselho Deliberativo, Paulo Rogério Pinheiro, que disse que não dará entrevista. A reportagem também tentou contato com o presidente do Conselho de Administração, Aroldo Guidão, e o diretor executivo Leonardo Pacheco. Nenhum deles comentou mais um fracasso esportivo do clube esmeraldino.\nA última vez que um dos três principais dirigentes do Goiás deu entrevista foi no dia 26 de agosto quando Paulo Rogério Pinheiro participou da coletiva em que o então técnico Vagner Mancini disse que permaneceria no clube goiano após recusar abrir negociação com o Vitória - ele foi demitido no início de outubro e hoje está no RB Bragantino, que briga por vaga para a Libertadores na Série A.