A diretoria do Goiás quebrou o silêncio nesta quarta-feira (17) e se pronunciou pela primeira vez desde a perda do acesso à Série A, no final de novembro. O presidente Aroldo Guidão, o conselheiro Marco Antônio e o conselheiro suplente Marcus Ulysses, membros do Conselho de Administração (CA), deram entrevista coletiva antes das apresentações do técnico Daniel Paulista e do diretor Michel Alves.\nO presidente Aroldo Guidão foi o que mais respondeu perguntas, mas em nenhum momento houve um pedido de desculpas para a torcida pelo insucesso da equipe nos últimos anos. O dirigente explicou que não há distanciamento entre departamentos no clube e que o CA pretende “colocar a cara”.\n“Estamos aqui colocando a cara. A gente conversa internamente. Nós somos francos, tranquilos e abertos. Tem três semanas (da perda do acesso) e poderíamos ter falado em um dia, mas não teríamos como temos hoje detalhes sobre o planejamento para 2026. O CA apoia a diretoria executiva, a gestão do time é com ele. Ao CA cabe amparar e podar algumas coisas, mas estamos próximos. Não externamos, aí causa a impressão que estamos distantes. Nós decidimos que daqui para a frente vamos falar mais. Eu sou torcedor do Goiás, tenho 52 anos e sou torcedor desde que nasci. Eu também gostava de ouvir os representantes do Goiás no rádio, na antiga geral do Serra Dourada. Eu gostava de me informar. Nós como representantes do CA vamos fazer o compromisso para colocar a cara”, afirmou Aroldo Guidão.