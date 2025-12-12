O Conselho de Administração do Goiás falará pela primeira vez desde a perda do acesso à Série A. Na próxima segunda-feira (15), a partir das 10 horas, membros da diretoria esmeraldina vão quebrar o silêncio e concederão entrevista coletiva. Os nomes dos integrantes não foram divulgados, mas o presidente Aroldo Guidão deve estar presente.\nO Conselho de Administração do Goiás não concedeu entrevistas nas últimas semanas e optou em se manter em silêncio após o time goiano não conquistar o acesso à elite nacional. Nenhum dirigente da equipe concedeu entrevistas até a última quarta-feira (10) quando o diretor executivo Leonardo Pacheco falou sobre alguns assuntos durante a apresentação do projeto do Complexo Serra Dourada.\nAlgumas decisões foram tomadas nas últimas semanas pela direção do Goiás, como a contratação do diretor Michel Alves e a demissão do técnico Fábio Carille.