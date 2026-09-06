De acordo com o gerente executivo do Atlético-GO, Junior Murtosa, o goleiro Paulo Vitor afirmou que foi xingado nos acréscimos do jogo, após um lance em que dividiu a bola com um atleta adversário na área, e que o torcedor teria dito "vamos jogar, macaco" para o jogador atleticano.\nJunior Murtosa acompanhou o goleiro Paulo Vitor no episódio em que o jogador reclamou de insultos racistas cometidos por um torcedor do Juventude, na noite deste sábado (5), no Estádio Alfredo Jaconi.\nO gerente executivo lamentou o acontecimento e explicou que todos os procedimentos que poderiam ser realizados no campo de jogo foram encaminhados, tanto junto ao árbitro da partida, Ramon Abatti Abel, quanto ao registro do boletim de ocorrência junto ao policiamento na praça esportiva. O representante do Dragão espera que o acusado seja identificado com o uso das câmeras.