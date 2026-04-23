O presidente do Conselho Deliberativo do Goiás, Paulo Rogério Pinheiro, falou sobre a possibilidade de negociação envolvendo o volante Lucas Rodrigues e disse que os interessados precisam apresentar “muito dinheiro” para contratar o jogador de 18 anos. O atleta tem vínculo com o clube goiano até o fim de 2029.\nO estafe do volante Lucas Rodrigues recebeu uma sondagem de um clube da Inglaterra. O contato não foi feito junto ao Goiás.\n“Oficial não. O mundo inteiro quer o Lucas, não é só a Inglaterra, pode ter certeza disso. A multa dele é de R$ 240 milhões e tem contrato até 2029. Traga dinheiro e venha conversar somente comigo. No Goiás, ninguém conversa sobre contratação. Aprende uma coisa. Teve Hailé Pinheiro negociando jogador, Edmo Pinheiro e vai ter Paulo Rogério Pinheiro. Fora nós três não vai ter. Para negociar com a gente, venha com muito dinheiro. Se não, não vai sair daqui”, afirmou Paulo Rogério Pinheiro após o empate por 2 a 2 com o Cruzeiro, pela Copa do Brasil.