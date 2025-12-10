O diretor executivo do Goiás, Leonardo Pacheco, afirmou que a mudança de técnico para 2026 aconteceu por causa do insucesso esmeraldino na briga pelo acesso à Série A. Além disso, o dirigente explicou que a indicação de Daniel Paulista para substituir Fábio Carille partiu do novo diretor de futebol, Michel Alves.\n“Houve uma decisão da diretoria de futebol com anuência do Conselho de Administração e da diretoria executiva, que foi a mudança de projeto. Tínhamos um projeto de Série A e, com esse novo cenário, tivemos que readequá-lo”, comentou Leonardo Pacheco em entrevista à TV Anhanguera, nesta quarta-feira (10).\nNovo técnico do Goiás: especialista em Estaduais e experiência na Série B\nFábio Carille foi contratado para comandar o Goiás nas seis rodadas finais da Série B e conseguir o acesso para a elite do Campeonato Brasileiro, algo que não ocorreu. O treinador tinha contrato até o final de 2026, mas o clube goiano rescindiu o vínculo e buscou Daniel Paulista, cujo último trabalho havia sido no Sport.