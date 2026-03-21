Hugo Jorge Bravo, vice-presidente do Vila Nova, apontou o empate em 2 a 2 com o CRB, na estreia do time na Série B do Campeonato Brasileiro, como justo. O dirigente afirmou que o Vila Nova não merecia perder a partida, criticou a arbitragem e também comentou sobre a semana difícil vivida pelo clube, marcada pela demissão do treinador Umberto Louzer e pela eliminação na Copa do Brasil.\n“Acredito que foi um resultado em que não merecíamos perder. A arbitragem acabou picotando muito a partida, o que deixou o jogo truncado e até o próprio árbitro inseguro. Essa nova geração de arbitragem, sinceramente, não deixou uma boa impressão. Vínhamos de uma semana muito difícil, com resultados que entendemos que não foram bons, além de uma performance abaixo do esperado. Isso, somado à eliminação dentro de casa, gerou uma frustração grande, tanto nossa quanto do torcedor”, disse.