O vice-presidente de finanças do Vila Nova, Hugo Jorge Bravo, esbravejou contra a arbitragem na saída de campo após a derrota por 2 a 0 para o Atlético-GO, utilizou palavras como “palhaçada” e “vergonha” e afirmou que foi criado um “circo” em que, supostamente, o time colorado estaria sendo beneficiado.\n“Fica essa palhaçada aí, isso é uma vergonha, não é de hoje. Os caras têm que tomar vergonha na cara, são os mesmos de sempre. Já tiraram um título do Vila, esses caras não tiram a camisa para apitar. É uma vergonha. Aí vem me falar que o contato foi fora da área, foi nada. Não sou eu, é todo mundo falando. É sempre a mesma ladainha, criaram um circo”, disparou Hugo Jorge Bravo.\nEm 2021, os meio-campistas Alan Mineiro e Pedro Bambu, quando ainda atuavam pelo Vila Nova, acusaram o árbitro Eduardo Tomaz de ter ofendido verbalmente os colorados durante um jogo contra o Goiás, na Serrinha, em que o esmeraldino venceu por 1 a 0. A diretoria chegou a tentar uma ação contra o árbitro, mas o caso não evoluiu.