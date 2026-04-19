O Vila Nova prometeu identificar e ajudar a punir o torcedor acusado de cometer racismo no OBA contra o atacante Berto, do Operário-PR, após a vitória do Tigre sobre o Fantasma por 2 a 1 na noite deste sábado (18), em Goiânia. O fim do jogo foi marcado por uma confusão generalizada perto da tribuna do estádio. O jogador disse ter sido chamado de "macaco" e o presidente do Operário-PR, Álvaro Góes, foi atingido por um objeto e saiu com o rosto sangrando.\nVice-presidente financeiro e ex-presidente do Vila Nova, Hugo Jorge Bravo disse estar envergonhado e que o clube vai fazer de tudo para que seja punido o torcedor.\n"Estou envergonhado. Não vamos admitir esse tipo de coisa na nossa casa. Nosso povo não é racista, não tem cultura de racismo e não vamos admitir isso", falou Hugo Jorge Bravo, que elogiou o Operário-PR e o presidente do clube paranaense.