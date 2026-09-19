Dirigentes de Atlético-GO e Vila Nova se manifestaram sobre a possível proibição das casas de apostas esportivas, mais conhecidas como “bets”, depois dos jogos das respectivas equipes na sexta-feira (18). Hugo Jorge Bravo, vice-presidente financeiro do Tigre, e Adson Batista, presidente do Dragão, apresentaram opiniões diferentes sobre o tema.\nNa opinião de Adson Batista, é preciso ser feito um planejamento para que os atuais contratos sejam respeitados e depois ocorra uma mudança. Ele é a favor da proibição por entender que iria equilibrar financeiramente as competições.\n“Eu sou contra bet, eu sou contra, mas nós precisamos respeitar os contratos. Tudo tem planejamento. Mas não usa os nomes dos clubes também. Vamos voltar a readequar a Série B financeiramente, eu sou contra os gastos exorbitantes que têm. A gente tem que respeitar os contratos, quando terminar tira as bets do Brasil. Quem ganha dinheiro com isso são os times grandes. Quando acabar com as bets, vai acabar com jogador de mente fraca se vendendo”, opinou o dirigente rubro-negro.