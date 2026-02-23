Após o jogo de ida da semifinal entre Atlético-GO e Vila Nova, pelo Campeonato Goiano, no domingo (22), dirigentes do clube colorado esperaram a equipe de arbitragem na área de estacionamento privativo do Estádio Antônio Accioly, onde foi a partida, e direcionaram ataques e xingamentos no momento da saída.\nO Vila Nova perdeu para o Atlético-GO por 2 a 0 no último domingo (23), está em desvantagem na semifinal e criticou bastante um lance em que avalia ter sido pênalti para o clube. O árbitro Breno Souza marcou falta fora da área e a arbitragem de vídeo manteve decisão de campo.\nOs ataques dos vilanovenses foram direcionados principalmente a Eduardo Tomaz, experiente árbitro do quadro da Federação Goiana de Futebol (FGF) e que estava no comando do VAR na partida de domingo (22).\nNas imagens que circularam no domingo (22) à noite, dirigentes, entre eles Romário Policarpo, diretor de comunicação do Vila Nova e presidente da Câmara Municipal de Goiânia, xingam o árbitro. Além disso, seguem Eduardo Tomaz até o carro e filmam o árbitro.