A Stock Car retorna para Goiânia com disputa intensa pela liderança do campeonato. A categoria volta ao Autódromo Internacional Ayrton Senna depois de quase dois anos e terá neste final de semana a 4ª etapa da temporada de 2026.\nFelipe Fraga, da Eurofarma, lidera o campeonato com 311, mas com pequena diferença de pontos para os concorrentes diretos. Rafael Suzuki, da Scuderia Bandeiras, aparece em 2º com 266 pontos e Gabriel Casagrande, da Vogel Motorsports, fecha os três primeiros com 255 pontos.\nO top-5 ainda conta com os experientes e ex-Fórmula 1 Rubens Barrichello, da Scuderia Bandeiras, com 241 pontos, e Felipe Massa, da Lubrax, com 238 pontos.\n“Estamos muito contentes de voltar a acelerar em Goiânia. Em 2024 (último ano da categoria em Goiânia) vencemos uma das etapas e isso foi muito importante para a construção do nosso campeonato. Esperamos voltar da mesma forma, sabendo que teremos novidades para todos os pilotos em relação ao novo asfalto e ajustes no traçado, mas confiantes de um bom resultado”, comentou Gabriel Casagrande.