O técnico do Atlético-GO, Roger Silva, ainda não posicionou a equipe para o clássico do próximo sábado (15) diante do Vila Nova, no Estádio Antônio Accioly. Mas a disputa por vaga no meio-campo promete ser acirrada: pelo menos sete volantes e quatro meias estão de olho num lugar na formação titular.\nPara atuar como primeiro e segundo volantes, Roger Silva tem à disposição: Leandro Vilela Cristiano, Igor Henrique, Henrique Freitas, Daniel Peixoto, Netinho e o prata da casa Klebert.\nComo Henrique Freitas teve uma estreia destacada no empate (1 a 1) com o Náutico, no Recife, tem boas possibilidades de ser titular - ele atuou mais avançado no segundo tempo e fez a assistência para o gol de Geovany Soares. Netinho ficou no banco, não jogou e vive a expectativa de ser aproveitado pela primeira vez no Dragão.