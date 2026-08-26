A Divisão de Acesso do Campeonato Goiano chega na reta final do 1º turno e vão ter os cinco jogos da 8ª rodada, a última antes do fim da primeira metade da competição, nesta quarta-feira (26). Os quatro primeiros colocados vão jogar como visitante.\nÚnico time invicto, o Bom Jesus (2º colocado) visita o Tupy de Jussara. O líder Rio Verde busca recuperação após perder a primeira partida no campeonato e vai encarar o Goiânia, que faz campanha irregular na competição estadual.\nDe olho no G2, o Goianésia, 3º colocado, encara o Grêmio Anápolis. Já o Morrinhos, 4º lugar, visita o lanterna Trindade.\nO único jogo que não vai alterar posições no G2 é entre Mineiros e São Luis. Os clubes brigam contra o rebaixamento e fazem confronto direto para subir na tabela.\nVeja as informações dos jogos da 8ª rodada da Divisão de Acesso: