Começa neste sábado e termina na terça-feira (1º de setembro) a 9ª rodada da Divisão de Acesso, que marca o fim do 1º turno da competição estadual. A jornada é marcada por duelos importantes tanto na parte de cima quanto na parte de baixo da tabela.\nNo sábado (29), dois jogos abrem a rodada. São Luís e Grêmio Anápolis se enfrentam no estádio Jutair Neto, em São Luís dos Montes Belos. O time da casa está dentro da zona de rebaixamento, com quatro pontos, demitiu seu treinador Héctor Gabriel após a derrota na última rodada, e enfrenta o 7º colocado, que também busca se afastar do Z2. Atualmente com sete pontos, a Raposa tenta vencer o duelo direto na parte de baixo da tabela.\nNo mesmo dia, o Goianésia recebe o Goiânia no estádio Waldeir José de Oliveira. O Azulão do Sul entrou no G2, zona de acesso à elite, na última rodada e atualmente está na 2ª colocação, com 17 pontos, um atrás do líder Bom Jesus. O Azulão enfrenta o Galo Carijó, atualmente 5º colocado, com 12 pontos.