O Rio Verde voltou ao 1º lugar da Divisão de Acesso. Nesta quarta-feira (9), a competição estadual teve a disputa de todos os cinco jogos da 11ª rodada.\nNa estreia do técnico Luan Carlos, o Rio Verde ganhou por 2 a 0 do Trindade para voltar à liderança da competição. O Bom Jesus, que era o líder, perdeu para o Mineiros por 1 a 0 e deixou o G2. O Goianésia é o 2º colocado após bater o Goiânia por 3 a 2.\nVeja os resultados da 11ª rodada da Divisão de Acesso:\nGoiânia 2x3 Goianésia\nTupy 2x1 Morrinhos\nGrêmio Anápolis 1x1 São Luis\nMineiros 1x0 Bom Jesus\nTrindade 0x2 Rio Verde\nConfira a classificação* da Divisão de Acesso:\n1º - Rio Verde: 23 pontos\n2º - Goianésia: 22 pontos\n3º - Bom Jesus: 21 pontos\n4º - Tupy de Jussara: 16 pontos\n5º - Morrinhos: 15 pontos\n6º - Goiânia: 14 pontos\n7º - Mineiros: 13 pontos\n8º - Grêmio Anápolis: 9 pontos