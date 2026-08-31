A rodada que marca o fim do 1º turno da Divisão de Acesso do Campeonato Goiano começou neste final de semana com jogos no sábado (29) e domingo (30). A 9ª rodada ainda terá um jogo, na próxima terça-feira (1º de setembro).\nO único jogo que não teve vencedor foi entre Goianésia e Goiânia, que empataram sem gols. O líder Bom Jesus perdeu para o Mineiros, o São Luiz ganhou do Grêmio Anápolis em confronto direto na parte debaixo da tabela e o Tupy superou o Morrinhos como visitante.\nO jogo que fecha o 1º turno é entre Rio Verde e Trindade. Os times se enfrentam no estádio Mozart Veloso do Carmo, casa da equipe alviverde, que se vencer volta para a liderança da Divisão de Acesso.\nVila Nova mostra leque estratégico para voltar ao G2: "Nós construímos a vitória", diz técnico\nGoiás retoma confiança após vitória e tenta confirmar "seis pontos em casa" para subir na tabela