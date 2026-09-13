A 12ª rodada da Divisão de Acesso do Campeonato Goiano começou neste domingo (13) com quatro jogos. O líder Rio Verde venceu mais uma, enquanto o Goianésia tropeçou, mas segue em 2º. Na parte debaixo da tabela, o São Luis venceu e saiu da zona de rebaixamento.\nVeja os resultados dos jogos deste domingo (13):\nBom Jesus 1x1 Tupy\nSão Luis 2x0 Mineiros\nGoianésia 2x2 Grêmio Anápolis\nRio Verde 2x1 Goiânia\nMorrinhos x Trindade: jogo nesta segunda-feira (14)\nConfira a classificação* da Divisão de Acesso:\n1º: Rio Verde - 25 pontos\n2º: Goianésia - 23 pontos\n3º: Bom Jesus - 22 pontos\n4º: Tupy - 17 pontos\n5º: Morrinhos - 15 pontos\n6º: Goiânia - 14 pontos\n7º: Mineiros - 13 pontos\n8º: São Luis - 11 pontos\n9º: Grêmio Anápolis - 9 pontos\n10º: Trindade - 5 pontos\n*Os dois primeiros colocados sobem para a elite do Goianão e os dois últimos são rebaixados