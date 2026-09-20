A 13ª rodada da Divisão de Acesso do Campeonato Goiano ficou marcada pela primeira vitória do Trindade, que bateu o Goianésia, além de tropeços dos dois primeiros colocados: Rio Verde e Bom Jesus empataram.\nVeja os resultados da 13ª rodada da Divisão de Acesso\nTrindade 1x0 Goianésia\nTupy 0x1 São Luis\nBom Jesus 1x1 Goiânia\nMineiros 3x0 Grêmio Anápolis\nMorrinhos 0x0 Rio Verde\nConfira a classificação* da Divisão de Acesso:\n1º: Rio Verde - 26 pontos\n2º: Bom Jesus - 23 pontos (saldo de 6 gols)\n3º: Goianésia - 23 pontos (saldo de 2 gols)\n4º: Morrinhos - 18 pontos\n5º: Tupy - 17 pontos\n6º: Mineiros - 16 pontos\n7º: Goiânia - 15 pontos\n8º: São Luis - 14 pontos\n9º: Grêmio Anápolis - 10 pontos\n10º: Trindade - 8 pontos\n*Os dois primeiros colocados sobem para a elite do Goianão e os dois últimos são rebaixados