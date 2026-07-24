Neste final de semana, tem início a Divisão de Acesso do Campeonato Goiano de 2026. São dez participantes e sistema de disputa por pontos corridos, com dois turnos (ida e volta). Os dois melhores times se classificam para a elite do Goianão de 2027, enquanto os dois piores são rebaixados para a 3ª Divisão estadual.\nÚnico representante da capital, o Goiânia tem como objetivo um retorno rápido à 1ª Divisão depois de amargar a pior campanha no Goianão de 2025, quando terminou na lanterna com sete pontos e campanha de uma vitória, oito empates e oito derrotas.\nQuarto maior vencedor do Campeonato Goiano, com 14 títulos, o Galo também ostenta duas conquistas de Divisão de Acesso, em 1998 e 2006. Naturalmente, um eventual tricampeonato é visto com bons olhos, mas a meta principal é terminar pelo menos na vice-liderança. Neste ano, a equipe jogará no Estádio Anníbal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia, porque o Olímpico está em reforma.