A Divisão de Acesso do Campeonato Goiano chega à 15ª rodada neste fim de semana, com um jogo no sábado (26) e quatro no domingo (27). Faltam quatro rodadas para o fim da competição, e tanto a disputa pelo acesso quanto a luta contra o rebaixamento seguem. O grande destaque da rodada é o confronto entre o líder Rio Verde e o 2º colocado Bom Jesus.\nNo sábado (26), Goiânia e Tupy abrem a rodada no único jogo do dia. A partida será disputada no Estádio Anníbal Batista de Toledo, às 15h30. O Galo é o 6º colocado, com 18 pontos, e voltou a vencer na última rodada após cinco jogos sem triunfar, justamente na estreia do novo treinador, Ito Roque. O Tupy vem logo atrás, com 17 pontos, mas chega após duas derrotas consecutivas. As duas equipes estão distantes da zona de rebaixamento, mas também ainda longe da faixa de acesso.