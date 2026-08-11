Após quatro rodadas de jogos da Divisão de Acesso do Campeonato Goiano, quatro clubes já fizeram mudanças no comando técnico: Grêmio Anápolis, Mineiros, Tupy e Trindade. Os últimos que demitiram os treinadores foram o Mineiros e o Trindade, pois não venceram na 4ª rodada.O Mecão acertou a saída do ex-jogador e campeão do Brasileiro (1981) pelo Grêmio, Vilson Tadei. Ele dirigiu o time ano passado, quando foi vice-campeão da Terceirona e garantiu acesso à Segundona. O substituto é Alan George, de 54 anos, que dirigiu a Anapolina no Goianão deste ano. A direção do Mineiros planejou o segundo acesso seguido, mas empatou dois jogos e perdeu duas vezes em quatro rodadas.O Trindade também decidiu pela mudança de treinador. Fabrício Carvalho, técnico que apostou em Michael (ex-Goiás e ex-Flamengo) na base do Goiânia, deixa o cargo no Tacão, que é lanterna na Segundona (1 ponto). Raphael Miranda, que foi treinador da base do Trindade de 2015 a 2019, seguidamente, e teve outra passagem em 2025, está de volta ao clube, também com pretensões de acesso à elite do Goianão.Anteriormente, após a 3ª rodada, Grêmio Anápolis e Tupy (Jussara) haviam decidido pela demissão dos treinadores, Tutti Mendes e Márcio Ribeiro, respectivamente. O Tupy apostou no técnico Rodrigo Limiro (ex-Aparecidense), enquanto o Grêmio Anápolis, campeão da elite estadual em 2021, passou a ter o experiente Gilberto Pereira no comando - ele foi campeão da 3ª Divisão de 2019 (Goiatuba) e de 2025 (Bom Jesus) e da Divião de Acesso de 2022 (Inhumas).Na estreia de Gilberto Pereira, o Grêmio Anápolis se reabilitou com vitória por goleada (3 a 0) sobre o Trindade. Rodrigo Limiro dirigiu o Tupy no empate sem gols com o Goiânia, no sábado (8), em Jussara.A Divisão de Acesso tem dez participantes e 18 rodadas, com jogos de ida e volta. A próxima rodada será na quarta-feira (12), com cinco partidas: Crixás x Bom Jesus, Grêmio Anápolis x Tupy, Mineiros x Rio Verde, Goianésia x Morrinhos, Goiânia x Trindade.Rio Verde (10 pontos), Bom Jesus, Goianésia e Goiânia (com 8 pontos, cada) estão invictos, empataram no fim de semana e buscam retomar o caminho da vitória no meio de semana.