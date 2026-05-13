A Federação Goiana de Futebol (FGF) e os dez clubes participantes da Divisão de Acesso do Campeonato Goiano definiram, nesta quarta-feira (13), a fórmula de disputa da competição. A Segundona goiana terá o sistema de pontos corridos, com jogos de ida e volta, para a definição dos dois clubes (campeão e vice) que garantirão vaga na elite do Estadual 2027. Os dois últimos colocados serão rebaixados à Terceirona 2027.\nNa Divisão de Acesso, cada clube disputará nove jogos em cada turno - no total, serão 18 partidas para cada participante. A competição terá como data-base de início o dia 26 de julho, enquanto a rodada final deve ser no dia 11 de outubro. As datas dos jogos e a tabela serão divulgadas nos próximos dias pela FGF.\nParticiparam do Conselho Técnico representantes dos dez clubes, que aprovaram a fórmula: Bom Jesus (campeão da Terceirona 2025), Mineiros e Crixás (clubes que também subiram da Terceirona para a Divisão de Acesso), Goiânia e Goianésia (rebaixados no ano passado da elite à Segundona), Rio Verde, Tupy, Grêmio Anápolis, Morrinhos e Trindade. O Crixás vai disputar a competição pela primeira vez.