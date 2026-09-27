Na partida que reuniu os dois primeiros colocados da Divisão de Acesso, Rio Verde e Bom Jesus empataram por 2 a 2 em jogo no Estádio Mozart Veloso do Carmo, em Rio Verde. Como o Goianésia, 3º colocado, perdeu por 1 a 0 para o Mineiros mesmo jogando em casa, não houve alteração nas três primeiras colocações.\nNas outras partidas, o Trindade venceu o Grêmio Anápolis e deixou a lanterna. O Goiânia empatou com o Tupy por 1 a 1.\nVeja os resultados da 15ª rodada da Divisão de Acesso\nGoiânia 1 x 1 Tupy\nGoianésia 0 x 1 Mineiros\nMorrinhos 2 x 1 São Luís\nRio Verde 2 x 2 Bom Jesus\nTrindade 2 x 0 Grêmio Anápolis\nConfira a classificação* da Divisão de Acesso:\n1º: Rio Verde - 29 pontos\n2º: Bom Jesus - 25 pontos\n3º: Goianésia - 24 pontos\n4º: Morrinhos - 22 pontos (Maior número de gols marcados: 22)\n5º: Mineiros - 22 pontos