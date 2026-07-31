Rio Verde e Goiânia, os dois primeiros colocados da Divisão de Acesso, tentam manter o 100% de aproveitamento no campeonato contra, respectivamente, Grêmio Anápolis e Crixás, que ocupam as duas colocações dentro da zona de rebaixamento (Z2) da competição estadual. Os cinco jogos da 3ª rodada serão disputados neste final de semana.\n(Confira no fim do texto: onde assistir, preços de ingressos e arbitragem)\nO líder Rio Verde jogará em casa novamente. Na rodada passada, com a presença de mais de 6 mil torcedores (número que supera médias de públicos de Atlético-GO, Goiás e Vila Nova na Série B), a Raposa do Sudoeste venceu o Tupy de Jussara por 1 a 0 e manteve a liderança da Divisão de Acesso.\nDesta vez, o Rio Verde encara o Grêmio Anápolis que perdeu as duas partidas nas rodadas passadas e ocupa a 9ª colocação, dentro da zona de rebaixamento.