Na noite desta quarta-feira (29), após a realização da 2ª rodada completa da Divisão de Acesso, apenas dois times seguem invictos e com 100% de aproveitamento. O Goiânia venceu o Grêmio Anápolis por 2 a 1 e assumiu a vice-liderança, enquanto o Rio Verde bateu o Tupy de Jussara por 1 a 0 e sustentou a ponta da tabela de classificação.\nNo Anníbal Batista de Toledo, o Goiânia abriu o placar com menos de um minuto de bola rolando, após erro na saída de bola do goleiro Samuel Cardoso. Ele entregou nos pés de Tata, que não desperdiçou. No 2º tempo, após cobrança de escanteio, Mateus Vedrani empatou. Perto dos acréscimos, Wanderson chutou, a bola desviou na cabeça de Erik, enganou o goleiro e morreu no fundo das redes.\nNo Mozart Veloso do Carmo, o Rio Verde contou com oportunismo de Iury Tanque, que marcou o único gol da partida. O Verdão do Sudoeste está na liderança da Divisão de Acesso pelo critério de saldo de gols, quatro, enquanto o Goiânia tem dois.