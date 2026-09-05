O início do 2º turno da Divisão de Acesso do Campeonato Goiano ocorre neste final de semana, com quatro jogos no sábado (5) e um no domingo (6), todos pela 10ª rodada. As disputas pelas duas vagas de acesso à elite do futebol goiano e a briga contra as duas posições de rebaixamento para a 3ª Divisão seguem em aberto.\nNo sábado (5), dois jogos serão disputados simultaneamente, às 17 horas. Trindade e Goiânia entram em campo no estádio Abrão Manoel da Costa.\nO Tacão é o lanterna, com apenas quatro pontos, a três do Grêmio Anápolis, primeiro time fora da zona de rebaixamento, e ainda não venceu na competição. Já o Galo Carijó está no meio da tabela, na 5ª colocação, com 13 pontos, cinco a menos que o Bom Jesus, 2º colocado e primeiro time da zona de acesso. No primeiro turno, as equipes empataram por 1 a 1.