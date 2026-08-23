O Rio Verde, líder da Divisão de Acesso do Campeonato Goiano, perdeu pela primeira vez na competição estadual. No estádio Mozart Veloso do Carmo, o Morrinhos venceu a equipe alviverde por 2 a 1. O resultado acirrou a disputa pelas duas primeiras posições (G2), que garantem acesso à elite do Goianão.\nBom Jesus (2º colocado com 15 pontos) e Goianésia (3º com 14) também venceram na rodada e se aproximaram do líder Rio Verde, que tem 16 pontos. O Morrinhos aparece na sequência no 4º lugar com 13 pontos.\nNa parte debaixo da tabela, Trindade e Mineiros seguem sem vencer, ambos com três pontos, dentro da zona de rebaixamento.\nConfira os resultados da 7ª rodada da Divisão de Acesso:\nSábado (22)\nSão Luiz 0x1 Tupy de Jussara\nGrêmio Anápolis 1x0 Mineiros\nGoiânia 0x1 Bom Jesus\nRio Verde 1x2 Morrinhos\nGoianésia 2x1 Trindade