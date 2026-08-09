O Rio Verde tropeçou pela primeira vez na Divisão de Acesso do Campeonato Goiano. Em rodada marcada por empates, com apenas uma vitória, a Raposa do Sudoeste ficou no 0 a 0 com o Bom Jesus, fora de casa.\nA única vitória da 4ª rodada foi do Grêmio Anápolis. No estádio Jonas Duarte, a Raposa venceu pela primeira vez e goleou o Trindade por 3 a 0 para sair da lanterna e deixar a posição para o Tacão.\nAtlético-GO empata com o Náutico e desperdiça chance de entrar no G6\nVila Nova vive fragilidade defensiva no início dos jogos da Série B\nGoiás x Londrina: onde assistir, horário e escalações\nTodos os demais jogos da rodada terminaram empatados. Foram três empates por 0 a 0: Bom Jesus x Rio Verde; Tupy de Jussara x Goiânia; e Mineiros x Goianésia. No duelo entre Crixás e Morrinhos, o empate foi por 3 a 3.