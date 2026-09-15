O Morrinhos venceu o Trindade, de virada, no encerramento da 12ª rodada da Divisão de Acesso do Campeonato Goiano. Nesta segunda-feira (14), no estádio João Vilela, a equipe tricolor ganhou por 2 a 1.\nO meia Vitor Xavier abriu o placar para o Tacão, fora de casa. Na etapa final, o centroavante Alex Henrique empatou e o meia Roniel, aos 48 minutos, fez o gol da vitória de virada do Morrinhos.\nCom o resultado, o Trindade segue sem vencer na Divisão de Acesso e permanece com cinco pontos na lanterna da competição. O Morrinhos chega aos 18 pontos e encosta na disputa pelo acesso à elite do Campeonato Goiano.\nVeja os resultados da 12ª rodada:\nBom Jesus 1x1 Tupy\nSão Luis 2x0 Mineiros\nGoianésia 2x2 Grêmio Anápolis\nRio Verde 2x1 Goiânia\nMorrinhos 2x1 Trindade\nConfira a classificação* da Divisão de Acesso:\n1º: Rio Verde - 25 pontos