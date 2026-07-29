Nesta quarta-feira (29), será realizada a 2ª rodada completa da Divisão de Acesso do Campeonato Goiano de 2026. Todos os dez clubes participantes entram em campo e quatro deles têm a chance de manter os 100% de aproveitamento, sendo que haverá um confronto direto entre dois times que venceram na estreia.\nNa faixa das 19h30, três jogos agitam a 2ª rodada. No Anníbal Batista de Toledo, o Goiânia enfrenta o Grêmio Anápolis, depois de ganhar do Mineiros por 1 a 0, fora de casa, na 1ª rodada. O Galo Carijó possui a chance de manter os 100% de aproveitamento diante da Raposa, que perdeu por 1 a 0 para o Morrinhos, em casa, na estreia.\nJá o Tupy de Jussara, única equipe que venceu em casa na 1ª rodada, ao bater o Trindade por 2 a 1, visita o líder Rio Verde no Estádio Mozart Veloso do Carmo. No último final de semana, o Verdão do Sudoeste goleou o Crixás por 3 a 0 como visitante.