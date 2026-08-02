O Rio Verde manteve neste domingo (2) a liderança da Divisão de Acesso do Campeonato Goiano. Em partida disputada em casa, no estádio Mozart Veloso do Carmo, no encerramento da 3ª rodada, a equipe do sudoeste goiano não encontrou dificuldades para golear o Grêmio Anápolis por 4 a 1.\nDestaque novamente para o público presente na casa rioverdense - 7.028 pessoas, sendo 6.750 pagantes, que foram à praça esportiva empurrar o time rumo ao terceiro triunfo seguido na Segundona e à dianteira (nove pontos e 100% de aproveitamento).\nOs gols foram marcados por Rael e Nicolas, ambos no primeiro tempo. Na etapa final, Mateus Chaves e Iury Tanque, que marcou pela terceira vez na Segundona e se desponta como candidato à artilharia da Segundona. Matheus converteu pênalti e fez o gol de honra do Grêmio Anápolis, na lanterna sem vitória e como único time que ainda não pontuou na competição.