Pela 5ª rodada da Divisão de Acesso do Campeonato Goiano de 2026, o Rio Verde voltou a vencer e segue isolado na liderança. O Goianésia também fez a sua parte e entrou no G2, aproveitando o tropeço do Bom Jesus. Na parte de baixo da tabela de classificação, o Mineiros entrou no Z2. Todos os jogos foram disputados nesta quarta-feira (12).\nNo Estádio Odilon Flores, o Rio Verde, que vinha de empate, venceu o Mineiros por 2 a 1. O atual líder do campeonato abriu o placar com Felipe Codô e ampliou com Iury Tanque. Os donos da casa reagiram com Luan, tudo isso no 1º tempo, mas não foi o suficiente para mudar o resultado.\nNo Valdeir José de Oliveira, o Goianésia bateu o Morrinhos por 2 a 1, com gols de Lucas e Arthur. Adailson diminuiu no finalzinho. Com esse resultado, o Azulão do Vale pulou para a vice-liderança e, neste momento, está na zona de acesso para a elite do Estadual.