Na Divisão de Acesso do Campeonato Goiano de 2026, os destaques da 6ª rodada são o confronto direto entre Rio Verde e Goianésia, líder e vice-líder; o duelo entre Morrinhos e Goiânia, postulantes ao acesso; e embates entre times que querem escapar do descenso.\nNo sábado (15), às 15h30, no Estádio Geraldão, o 6º colocado Tupy de Jussara busca encerrar a sequência de quatro jogos sem vencer na Divisão de Acesso, e para isso desafia o penúltimo colocado Mineiros, que ainda não ganhou nenhum jogo. Vale lembrar que os dois últimos clubes serão rebaixados para a 3ª Divisão.\nMais tarde, às 17 horas, o lanterna Trindade recebe o 8º colocado São Luís no Estádio Abrão Manoel da Costa. Assim como o Mineiros, esses dois times ainda não venceram nenhuma partida na Divisão de Acesso.\nNo domingo (16), às 10 horas, o 5º colocado Morrinhos recebe o 4º colocado Goiânia - ainda invicto - no Estádio João Vilela. Trata-se de um confronto importantíssimo para as equipes, que podem encostar na faixa de acesso e ainda deixar um concorrente direto para trás. Dois pontos separam as duas equipes na tabela de classificação.