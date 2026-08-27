A Divisão de Acesso do Campeonato Goiano tem novo líder: o Bom Jesus, que bateu o Tupy de Jussara. A 8ª rodada da competição, que foi disputada toda nesta quarta-feira (26), terminou com mudanças no G2 e Z2.\nNo G2, o Bom Jesus assumiu a ponta após vitória sobre o Tupy e derrota do então líder Rio Verde, que foi superado por 1 a 0 pelo Goiânia. A Raposa do Sudoeste também foi ultrapassada pelo Goianésia, que bateu o Grêmio Anápolis para assumir a 2ª colocação.\nNa parte debaixo, o Mineiros venceu o São Luis por 2 a 0, ganhou a primeira partida na Divisão de Acesso e deixou o Z2. O Trindade segue na lanterna após empate por 2 a 2 com o Morrinhos. O novo integrante da zona de descenso é o São Luis.\nConfira os resultados da 8ª rodada:\nGrêmio Anápolis 1x2 Goianésia\nTupy 0x1 Bom Jesus\nMineiros 2x0 São Luis