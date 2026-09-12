A 12ª rodada da Divisão de Acesso terá quatro jogos no domingo (13) e uma partida na segunda-feira (14). A briga pelas duas primeiras posições, que garantem o acesso ao Goianão de 2027, está acirrada, com alternância na liderança.\nOs jogos de domingo (13) começam às 15h30, quando o São Luís recebe o Mineiros, no estádio Jutair Neto. O time da casa vem de empate por 1 a 1 no confronto direto com o Grêmio Anápolis, na última rodada, e continua na penúltima colocação, com oito pontos, abrindo a zona de rebaixamento.\nJá o Mineiros vem de uma vitória sobre o então líder Bom Jesus, por 1 a 0. A equipe se mantém na sétima colocação, mas se distanciou do Z2 e chegou aos 13 pontos, cinco a mais que justamente o São Luís, primeiro time da zona de rebaixamento. O cenário deixa o duelo ainda mais importante na parte de baixo da tabela.