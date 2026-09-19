A Divisão de Acesso do Campeonato Goiano terá a disputa da 13ª rodada neste fim de semana. A competição estadual tem o Rio Verde na liderança, disputa acirrada pela faixa do acesso (G2) e também na parte de baixo da tabela na disputa contra o rebaixamento (Z2).\nA rodada será aberta neste sábado (19) no estádio Abraão Manoel da Costa. Último colocado e ainda sem vencer, o Trindade encara o Goianésia a partir das 17 horas.\nO time da casa vive situação delicada: é o lanterna da competição, com apenas cinco pontos, seis a menos que o São Luís, primeiro time fora do Z2. Para tentar evitar o rebaixamento, precisa vencer, mas terá pela frente o vice-líder Goianésia, que soma 23 pontos, três a menos que o líder Rio Verde.\nNo mesmo dia, mais tarde, às 18 horas, Tupy e São Luís se enfrentam no estádio Geraldo Rodrigues, em Jussara. O Tupy está no meio da tabela, na 5ª colocação, com 17 pontos. Já o São Luís deixou o Z2 na última rodada após vencer o Mineiros por 2 a 0. A equipe ocupa a 8ª posição, com 11 pontos, um a mais que o Grêmio Anápolis, primeiro time da zona de rebaixamento.