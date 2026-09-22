A bola rola pela 14ª rodada da Divisão de Acesso do Campeonato Goiano nesta quarta-feira (23), com os cinco jogos da rodada disputados à noite.\nÀs 19 horas, o Grêmio Anápolis recebe o Bom Jesus, no Estádio Jonas Duarte. A Raposa vive situação delicada: não vence há seis partidas, entrou na zona de rebaixamento e soma 10 pontos, quatro a menos que o São Luís, primeiro time fora do Z2. Para reagir, terá pela frente um adversário que está na segunda colocação, com 23 pontos. O Bom Jesus precisa vencer para se manter na zona de acesso e continuar na caça ao líder Rio Verde.\nNo mesmo horário, São Luís e Trindade fazem um duelo direto na parte de baixo da tabela, no Estádio Jutair Neto. O time da casa vive boa fase desde a chegada do técnico Luan, conhecido como “Menino Maluquinho”. São três jogos sem perder, sendo duas vitórias consecutivas, sequência que tirou a equipe da zona de rebaixamento. O São Luís é o 8º colocado, com 14 pontos.