A 11ª rodada da Divisão de Acesso terá os cinco jogos disputados nesta quarta-feira (9). A jornada terá confrontos diretos pela liderança e contra o rebaixamento.\nGoiânia e Goianésia abrem a rodada às 18h30, no estádio Aníbal Batista de Toledo. Os dois times vêm de empate. O Galo está na 5ª posição, com 14 pontos, e busca não se distanciar do G2. Já o Azulão do Vale é o 3º colocado, com 19 pontos, dois a menos que o líder, e pode entrar na zona de acesso nesta rodada.\nÀs 19 horas, Grêmio Anápolis e São Luís fazem um duelo direto contra a zona de rebaixamento, no estádio Jonas Duarte. A Raposa vem de empate e está na 8ª colocação, sendo o primeiro time fora do Z2, com oito pontos, um a mais que justamente o São Luís, primeiro time dentro da zona de rebaixamento, com sete pontos. A equipe vem de derrota para o líder Bom Jesus, na estreia de Luan, o “Menino Maluquinho”, como treinador.