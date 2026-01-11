O zagueiro Tito, de 25 anos, foi da agonia à alegria na 1ª rodada do Campeonato Goiano. O jogador correu o risco de ficar de fora da abertura do Goianão, contra o Anápolis, no Estádio Antônio Accioly, pois não havia sido regularizado até o final da tarde de sexta-feira (9). Ganhou condições de jogo com o contrato registrado às 18h52 no Boletim Informativo Diário (BID) e pôde ser escalado pelo técnico Rafael Lacerda. No sábado (10), marcou gol na vitória (2 a 0) do Dragão, no cabeceio indefensável no final do jogo.Tito fez o primeiro gol dele no Atlético-GO, garantiu a estreia com a vitória e foi contemplado com a premiação especial: ganhou um jantar do chefe.Rafael Lacerda costuma premiar os autores de gols e assistências, em lances de bola parada, pagando um jantar. Na estreia do Goianão, Tito e Jean Dias, que cobrou o escanteio no lance do gol, ganharam.“Estou muito feliz pelo gol, mas principalmente pela vitória, pelos três pontos. É muito importante começar vencendo”, disse Tito, de forma protocolar. Mas revelou o conselho que recebeu de Lacerda, ex-zagueiro que teve algum destaque no interior gaúcho e atuou pelo Goiás em 2012 e 20 13.“Ele (Rafael Lacerda) me cobra muito. Sempre faz cobranças, mas com um ponto de leveza. Fala que zagueiro que faz gol fica mais caro (risos). Sempre me cobrou muito (nos treinos) e fui coroado com o gol”, falou o defensor, que correu risco de não ser relacionado para o jogo. Nas últimas sessões de treinos, Tito passou a treinar no time reserva, enquanto o recém-contratado Natã Felipe, de 24 anos, virou parceiro de zaga de Adriano Martins.O Atlético-GO tratava a situação como difícil, pois ainda dependia da documentação que teria de ser enviada pelo Maringá-PR, clube em que Tito atuou nas temporadas 2024 e 2025 - foram 74 atuações e seis gols. Bons números para um zagueiro, pois Tito poucas vezes é punido com cartões.Por causa do bom desempenho no Maringá (acesso à Série C em 2024 e o vice do Paranaense 2025), o alagoano Tito chegou ao Dragão por empréstimo. Contratado nos últimos dias da janela de transferência, Tito logo virou titular na zaga atleticana, após a negociação de Alix Vinícius, para o RB Bragantin. Como agradou, o Atlético-GO decidiu contratá-lo em definitivo. Agora, tem vínculo de três anos, mas a direção atleticana não revela o valor do investimento. O clube espera as atuações seguras do zagueiro e a possibilidade de uma boa negociação, assim como ocorreu com Lucas Gazal (Fortaleza) e Alix Vinícius (RB Bragantino).Regularizado, Tito completou 15 atuações pelo Dragão em menos de seis meses, fez o gol e economizou no jantar. A promessa e a cortesia de Rafael Lacerda, segundo o zagueiro, foram pontuais.A confirmação de que o treinador cumpre a promessa foi dada pelo volante Igor Henrique que teve Lacerda como técnico no Vila Nova, ano passado.Tito deve ficar no time titular para a próxima quinta-feira (15), em Aparecida de Goiânia, contra a Aparecidense. Na manhã deste domingo (11), Tito participou do treino regenerativo na academia do Dragão. Depois, foi a campo. Ele acompanhou o trabalho físico-técnico do volante Geovane, poupado na estreia, e do meia-atacante Guilherme Marques, de 34 anos e recém-contratado. Ele veio do Mirassol, mas não está regularizado.