O meia atacante Dodô teve boa atuação na vitória do Vila Nova por 1 a 0, sobre o Botafogo-SP, na rodada passada da Série B. O resultado garantiu a liderança à equipe colorada, mas o jogador acredita que o time não pode se deslumbrar com a boa campanha, os 25 pontos e as quatro vitórias seguidas.\nNeste domingo (14), o desafio vilanovense será fora de casa, diante do Cuiabá, adversário que se encontra em fase de recuperação na competição nacional, com 16 pontos. Dodô atuou no lugar do meia Marquinhos Gabriel, contundido, e espera ser mantido na formação titular.\n"Todo jogador trabalha forte para ter a oportunidade de jogar. A oportunidade que o professor (Guto Ferreira) deu é um pouco do reconhecimento pelo que venho fazendo no dia a dia. Pude ganhar confiança", destacou o meia vilanovense.\nSegundo ele, o importante foi vencer em casa e ficar na dianteira da tabela de classificação. "A responsabilidade aumenta, mas dormir na liderança nos traz confiança. Temos feito bons jogos. A competição é longa, mas estar na liderança nos traz mais confiança. Mas temos de ter humildade para continuar neste caminho certo", destacou.