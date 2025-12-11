Nesta semana, o zagueiro Weverton, o vice-presidente de finanças Hugo Jorge Bravo e o lateral esquerdo Willian Formiga, do Vila Nova, foram absolvidos em julgamentos no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), relativos a diferentes episódios nas rodadas finais da Série B do Campeonato Brasileiro.\nEm contato com o POPULAR, o advogado do Vila Nova, Paulo Henrique Pinheiro, explicou que, em caso de condenação por partida, os atletas precisariam cumprir a suspensão em competições nacionais. Se a condenação ocorresse por prazo, a suspensão seria válida para qualquer campeonato dentro do tempo estabelecido.\nVila Nova se reapresenta com elenco completo em 26 de dezembro\nNa última quarta-feira (10), Weverton foi julgado com base no art. 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), por “praticar jogada violenta”, com suspensão de uma a seis partidas em caso de condenação. Hugo Jorge Bravo foi denunciado no art. 258, por “assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva, com suspensão de 15 a 180 dias em caso de condenação”.