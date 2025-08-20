O Atlético-GO regularizou, nesta quinta-feira (19), os dois últimos jogadores contratados para a Série B: o jovem meia Wallace Camilo, de 21 anos, e o atacante Jean Dias, de 34 anos. Eles ficam à disposição do técnico Rafael Lacerda para o jogo do próximo domingo (24), diante do Cuiabá-MT, fora de casa.\nJean Dias estava na Ponte Preta e tem boas chances de pelo menos ser relacionado, pois o ataque atleticano voltou a ser alvo de críticas após a derrota (3 a 1) para a Ferroviária-SP, no Estádio Antônio Accioly, com direito a pênalti desperdiçado por Federico Martínez, no primeiro tempo, e de outras chances perdidas pelos outros atacantes.\nWallace Camilo estava no Bahia de Feira de Santana, em que foi campeão da Segundona baiana. Ele será observado nos treinos. No meio-campo, o desfalque será o volante Luizão, suspenso. Por enquanto, Castro e Ezequiel Ham são os candidatos à vaga na posição.