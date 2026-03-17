O lateral direito Elias e o zagueiro Anderson Jesus devem seguir como desfalques do Vila Nova no jogo contra o Confiança, pela 4ª fase da Copa do Brasil. Ambos continuam na transição física e a expectativa é de que voltem na estreia da Série B. O zagueiro Pedro Romano, por outro lado, pode voltar a ser opção para o técnico Umberto Louzer.\nNo duelo contra o Operário-MS, na última quinta-feira (11), os três jogadores citados não foram relacionados porque estavam em transição física.\nDe lá para cá, eles intensificaram as atividades, mas Elias e Anderson Jesus ainda não estão completamente integrados ao grupo. Pode ser que isso aconteça nesta terça (17), mas, como o duelo contra o Confiança é na quarta (18), às 19 horas, no OBA, a tendência é de que sejam preservados.\nPedro Romano, por sua vez, está em situação mais avançada de recuperação e é possível que seja pelo menos relacionado perante o Confiança. Caso não tenha condições de iniciar como titular, ficará no banco de reservas e Weverton fará dupla com Tiago Pagnussat na zaga.