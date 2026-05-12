Vila Nova e Planalto entram em campo na noite desta quarta-feira (13) pela 2ª fase da Copa do Brasil Feminina. Os dois únicos times goianos no torneio jogarão no mesmo horário, às 19 horas.\nO Tigre viaja para enfrentar o Minas Brasília, e o Planalto recebe o Paysandu. A vaga para a 3ª fase será decidida em jogo único: quem vencer avança e, em caso de empate, a decisão vai para os pênaltis.\nO Tigre faz sua estreia na Copa do Brasil Feminina, já que os clubes da Série A2 do Brasileiro entram apenas nesta fase.\nA equipe goiana terá um duelo difícil diante do Minas Brasília, que também estreia no torneio e ocupa a vice-liderança da Série A2.\nO Vila Nova vive momento complicado na temporada, próximo da zona de rebaixamento e sem vencer desde 29 de março. De lá para cá, foram cinco partidas, com quatro derrotas e um empate. Agora, o time busca mudar a chave para conquistar a classificação no Estádio Bezerrão, no Gama.