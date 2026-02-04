Dorival Júnior fez um desabafo sobre sua saída da seleção brasileira quase um ano após deixar o cargo. Campeão duas vezes pelo Corinthians desde então, o treinador afirmou que não tem mágoas, mas disse que enxergou uma "impaciência generalizada" e se definiu como "sobrevivente e passageiro da agonia" ao relembrar a carreira até aquela demissão.\n"Nunca existiu mágoa em sentido nenhum levando para esse lado, mas é natural que gerou desconfianças da minha parte em relação ao meu trabalho. As críticas foram pesadas demais. Desconstruindo o trabalho de uma carreira toda. Ninguém queima etapas no futebol, mas percebi uma impaciência generalizada, para não usar outros termos que me causaram uma situação muito desconfortável. Inclusive de ex-atletas, companheiros que sempre tive relação clara e limpa, o que não existiu de boa parte desses profissionais. Ambiente não era totalmente favorável para desenvolver algo, mas estávamos ali", disse o técnico.